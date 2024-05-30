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Минэнерго: РФ для безопасности рынка закрыла информацию о производстве бензина
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 6:29

Минэнерго: РФ для безопасности рынка закрыла информацию о производстве бензина

Росстат прекратил обнародовать оперативные статданные о производстве бензина и горюче-смазочных материалов на территории нашей страны. В минэнерго РФ, мотивировали это решение необходимостью обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов, сообщает Интерфакс.

Последним отчётным периодом раскрытия государственной службой статистики информации о показателях производства бензина стал апрель. Согласно информации ведомства, за первые 4 месяца текущего года в России было произведено 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Одновременно, на этом фоне, данные о стоимости моторного топлива продолжают публиковаться. как в разрезе розничных продаж, так и в оптовых отгрузках.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/GalimovMarsel (Attribution-Share Alike 4.0).

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