Росстат прекратил обнародовать оперативные статданные о производстве бензина и горюче-смазочных материалов на территории нашей страны. В минэнерго РФ, мотивировали это решение необходимостью обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов, сообщает Интерфакс.
Последним отчётным периодом раскрытия государственной службой статистики информации о показателях производства бензина стал апрель. Согласно информации ведомства, за первые 4 месяца текущего года в России было произведено 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Одновременно, на этом фоне, данные о стоимости моторного топлива продолжают публиковаться. как в разрезе розничных продаж, так и в оптовых отгрузках.
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