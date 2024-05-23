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НБКИ: Москва и Подмосковье в лидерах роста выдачи потребкредитов в апреле этого года
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 13:22

НБКИ: Москва и Подмосковье в лидерах роста выдачи потребкредитов в апреле этого года

Количество выданных потребительских кредитов отечественными банками в минувшем месяце превысило 3,3 млн. По сравнению с первым весеннем месяце по стране этот показатель вырос более чем на 4,3%, приводят свежие данные в Национальном бюро кредитных историй. Наиболее активно привлекают заёмные средства в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области и Республике Башкортостан.

А вот по числу снижения численности желающих жить не по средствам в лидеры вышли Забайкальский край, Оренбургская и Ростовская области, Санкт-Петербург и Ленобласть, свидетельствует срез за последний отчётный период.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/ProfiCRM (Attribution-Share Alike 4.0)

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