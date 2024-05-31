С первого июня и в течении всего лета в России теперь будет действовать запрет на использование автомобилистами зимней резины. Контроль за ограничениями шипованных шин возложен на дорожно-патрульную службу.

Соответствующие изменения в действующее законодательство было принято осенью минувшего года. Мотивация авторов постановления правительства, об ограничениях, повышение сохранности дорожного полотна. согласно оценкам экспертов, магистрали, особенно в жаркое время года серьёзно деформируются от проезда по ним машин с элементами противоскольжения.

Нарушителям положений нормативного акта может грозить штраф в размере 500 рублей. На так называемую всепогодную "липучку" данные ограничения не распространяется, сообщили в госавтоинспекции.