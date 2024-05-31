С первого июня и в течении всего лета в России теперь будет действовать запрет на использование автомобилистами зимней резины. Контроль за ограничениями шипованных шин возложен на дорожно-патрульную службу.
Соответствующие изменения в действующее законодательство было принято осенью минувшего года. Мотивация авторов постановления правительства, об ограничениях, повышение сохранности дорожного полотна. согласно оценкам экспертов, магистрали, особенно в жаркое время года серьёзно деформируются от проезда по ним машин с элементами противоскольжения.
Нарушителям положений нормативного акта может грозить штраф в размере 500 рублей. На так называемую всепогодную "липучку" данные ограничения не распространяется, сообщили в госавтоинспекции.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выписан из больницы
Глава кабмина Словакии Роберт Фицо покинул медучреждение в Банска-Бистрицы, куда он был госпитализирован после покушения. Премьер-министра отправили долечиваться домой в Братиславу, сообщает местный новостной портал Dennik N.
Reuters: КНР не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Власти Китайской республики отклонили приглашение на конференцию по Украине. Мероприятие планируют провести в Швейцарии в июне, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей
Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).
Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами
Врач Екатерина Кашух предупредила о возможной опасности заражения глистами от немытой клубники. Из-за того, что клубника растет близко к земле, на ней могут находиться глисты, а также множество болезнетворных бактерий и вирусов, таких как кишечная палочка, кронобактер и листерии, которые могут вызвать серьезные расстройства ЖКТ.