Госдума России приняла в первом чтении нормативный акт, который, в частности, вводит с будущего года акцизы на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания. Инициативы внесена кабинетом министров в рамках бюджетного пакета.
Согласно новациям, предтоит ряд существенных изменений в действующем Налоговом кодексе РФ. Исходя из финансово-экономического обоснования, данные новеллы помогут увеличить доходы федерального бюджета в 2025–2027 годах на 156 миллиардов рублей, в том числе в 2025 году — на 50 миллиардов.
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