Размер средней выплаты по ОСАГО за первые четыре месяца текущего года увеличился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего, и превысил 91 тыс. рублей, приводит данные Российский союз автостраховщиков.
При этом, сначала года уже возмещено более 706 тыс. убытков по обязательной автогражданке, что на 3,5% выше, чем в этот же период в 2023-м, суммарно, в деньгах показатели превысили 64,3 млрд рублей.
Количество заключенных договоров тоже растёт, почти пропорционально, на 4,5%. Этот показатель составил 13,3 млн. Собранные за это же время премии в данном сегменте страховых услуг составили 103,2 млрд рублей, также продемонстрировав рост на 4,5%.
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