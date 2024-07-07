Россияне почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого нарастили покупки вентиляторов, в части кондиционеров спрос взлетел в полтора раза, представили анализ в компании "Платформа ОФД". По данным на конец июня, климатическая техника ещё и прибавила в цене.

Медианная стоимость кондиционеров превысила 33 тыс. рублей, что на 20% выше чем годом ранее. Вентиляторы теперь можно купить немногим дороже 2,3 тыс. рублей, соотношение к предыдущему отчетному периоду 14%. По данным других источников, возросла и стоимость монтажа и установки кондиционеров. Примерно в полтора раза.

И в среднем вдвое выросло время ожидания поставки климатической техники на маркет-плейсах. Увеличилось время приезда специалистов по установке сложного климатического оборудования.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Дуглас Пол Перкинс (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)