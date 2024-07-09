В отечественных молочной и мясной продукции всё чаще стали выявлять использование запрещенной добавки для увеличения массы - микробной трансглютаминазы, или как его иначе называют: "мясного клея", сообщает издание "Известия" со ссылкой Россельхознадзор и Роспотребнадзор.
Уже несколько лет данный компонент в нашей стране и государствах ЕАЭС под строгим запретом. У данной субстанции есть очень важное для товаропроизводителей свойство, утверждают эксперты, оно даёт возможность соединить несоединимые пищевые белки, в десять раз сократить цикл изготовления и, таким образом, снизить себестоимость продукции.
"Микробная трансглютаминаза - вырабатываемый некоторыми микроорганизмами фермент семейства трансглютаминаз, модифицирующий структуру молекул белков. Под его воздействием кусочки мышечной ткани соединяются в монолитный продукт по типу ветчины. Фермент воздействует как на животные белки, так и на белки растительного происхождения", - сообщают в.Россельхознадзоре.
Надзорные органы фиксируют, что в минувшем году было выявлено случаев использования опасного фермента вдвое больше раз, чем в 2022-м, а в первом полугодии года 2024-го, уже больше, чем за весь 2023-й.
Добавка применяется недобросовестными бизнесменами при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до четверти за счет удержания влаги, а также для соединения ("склеивания") животных и растительных белков, чем пользуются изготовители, - сообщают "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Ситуацией уже заинтересовались в Госдуме РФ. Депутаты готовят документы в правоохранительные органы, дабы те обратили внимание на потенциальные риски для потребителей.
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