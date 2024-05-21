Главе правительства Михаилу Мишустину представили новый автомобильный бренд Volga в рамках осмотра выставки "Цифровая индустрия промышленной России". Премьера заверили, что машины линейки Volga начнут в производить уже в этом году, в будущем с конвейера они будут сходить - в режиме полного цикла, сообщает Интерфакс.
Новинки разработаны представлены в трех классах: Volga С40 - седан класса D, Volga К30 - кроссовер класса С, Volga К40 - кроссовер класса D. На всей линейке моделях установлены: бензиновые моторы мощностью 188 л.с. (300 Нм) и 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Также транспортные средства оборудованы интеллектуальными системами помощи водителю. И ещё, в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы интернет технологий. О розничной стоимости автомобилей их производители пока не говорят. Как и о производителях ряда комплектующих.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Президента Татарстана (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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