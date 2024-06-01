Эффективный метод, распознать дипфейк, собеседнику во время видеозвонка необходимо попросить участника диалога покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на вопрос, ответ на который известен только вам двоим, посоветовал интервью РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Если разговор проходит в реальном времени, важно попросить собеседника покрутить головой из стороны в сторону, поднести руки к лицу, ответить на внезапный вопрос, ответ на который будет не самым очевидным", — говорит специалист.

Также очень важно обратить внимание на качество изображение, оно может периодически меняться, Внезапно могут проявляться дефекты, эффект "посыпавшегося видео". Так же, если есть сомнения, имеет смысл перенабрать собеседника. Быстрое подключение по новой может сбить выстроенный алгоритм искусственного интеллекта, который моделирует фейковой изображение и синтезирует ненастоящий голос.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Сергей Галенкин (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)