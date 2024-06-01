Эффективный метод, распознать дипфейк, собеседнику во время видеозвонка необходимо попросить участника диалога покрутить головой, поднести руки к лицу или ответить на вопрос, ответ на который известен только вам двоим, посоветовал интервью РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Если разговор проходит в реальном времени, важно попросить собеседника покрутить головой из стороны в сторону, поднести руки к лицу, ответить на внезапный вопрос, ответ на который будет не самым очевидным", — говорит специалист.
Также очень важно обратить внимание на качество изображение, оно может периодически меняться, Внезапно могут проявляться дефекты, эффект "посыпавшегося видео". Так же, если есть сомнения, имеет смысл перенабрать собеседника. Быстрое подключение по новой может сбить выстроенный алгоритм искусственного интеллекта, который моделирует фейковой изображение и синтезирует ненастоящий голос.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Сергей Галенкин (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
Японский миллиардер Маэдзава отменил частную миссию по облету Луны
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава принял решение отметить миссию dearMoon, которая должна была стать первым частным полетом вокруг Луны на корабле SpaceX Starship.
Трамп-младший: Дети после школы не умеют считать, но знают тысячи полов
Трамп-младший пожаловался на то, что в США дети после школы не способны решить математические примеры, но знают о разных гендерных индентичностях.
С 1 июня россиянам запретили ездить на зимней шипованной резине
В России с 1 июня 2024 года введён запрет на использование зимней шипованной резины до 1 сентября. Это изменение включено в перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.
Педиатр Кашляк: для предотвращения скачков сахара в крови рекомендуется употреблять воду
Педиатр Ольга Кашляк рассказала, как предотвратить скачки сахара в крови у диабетиков за счет употребления подходящих напитков, особенно в жаркую погоду.