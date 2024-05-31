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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:07

Соколов: "АвтоВАЗ" с начала года нарастил на 66% производство автомобилей Lada

Группа компаний "АвтоВАЗ" нарастила производство Lada в январе-апреле этого года на 66% в годовом выражении, с конвейера сошло более 160 тысяч автомобилей, заявил президент компании Максим Соколов на парламентских слушаниях по развитию отечественного автопрома в Совете Федерации.

Два года назад французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в собственность Российской Федерации. Показатели производства, после небольшого спада возвращаются постепенно на прежние уровни, подчеркивают в менеджменте автоконцерна.

Сейчас модельный ряд состоит из четырех семейств марок: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada минувшем году удвоились по сравнению с 2022-м году и превысили 350 тысячи единиц.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Дмитрий Гонщик (Attribution-Share Alike 4.0)

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