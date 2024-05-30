В России в течении полугода последовательно снижается задолженность работодателей по оплате труда, следует из анализа данных Росстата. По итогам апреля зафиксировано рекордной сокращение просрочки, которое составило восемь процентов.

В апреле сумма снизилась более чем на 26 млн рублей, и остановилась на отметке в 306 млн рублей. При этом лишь четверть образовавшегося долга сформирована в текущем году, остальная проблемная кредиторка, результат работы предприятий и организаций в предыдущих отчётных периодах.

Основной объем задолженности, как и месяцем ранее, был сформирован просроченными долгами по заработной плате, возникшими из-за отсутствия у работодателей собственных финансовых ресурсов. Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 мая отсутствовала. Долги бюджетов субъектов федерации составили немногим превысили 20 млн рублей, местных бюджетов - 2,8 млн рублей.

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