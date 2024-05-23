С 23 мая в нашей стране начался основной период сдачи единых госэкзаменов сезона этого года. Первые испытания для выпускников: по химии, литературе и географии, сообщают в министерстве просвещения РФ. По информации профильного ведомства заявления на участие в трех первых экзаменах подали более 150 тысяч человек.
В лидерах в этом году по популярности стала химия: ее будут сдавать почти 85 тысяч россиян, более чем в 2,6 тыс. пунктах проведения экзаменов. На всё про всё установлен строгий временной регламент: 3,5 часа.
На проверку знаний по литературе отвели больше, четыре часа. А вот ревизию познаний в географии все три. Чтобы результаты ЕГЭ засчитали, нужно набрать минимум 37 баллов по географии, 32 - по литературе, 36 - по химии.
Официальное объявление итогов испытаний, которые проходят 23 мая, состоится не позднее 6 июня.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/KF (Creative Commons Attribution-ShareAlike).
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