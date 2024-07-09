В страховом бизнесе страны с 2018 года чуть менее 60 тыс. заявлений в правоохранительные органы направлено по фактам имеющими признаки мошенничества, такие данные привел в рамках пресс-конференции вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.
"Основная доля в статистике страхового мошенничества за период приходилась на автострахование, договоры ОСАГО и автокаско - до 90% от общего числа", - констатировал специалист.
Год от года таких случаев всё меньше. Если сравнивать 2018 и 2023, произошло сокращение в два раза. В финансовом разрезе, то за все шесть лет общая сумма по этим инцидентам составила 31,4 млрд рублей.
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