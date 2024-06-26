Сбор урожая стартовал в 16 российских регионах. С посевных площадей уже убрано более 6,2 млн тонн зерновых культур, сообщает министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Несмотря на сложные погодные условия, темпы и первые результаты превосходят прошлогодние", — констатирует глава ведомства.
Чиновница пояснила, что яровой сев вышел на финишную прямую. Засеяно 97% площадей — это 54 млн га.
Сельхозтоваропроизводители располагают всеми необходимыми средствами для проведения полевых работ. Субсидии, предусмотренные на поддержку агропромышленного комплекса, активно доводятся до конечных получателей.
Оксана Лут также сообщила, что аграриям, посевы которых погибли из-за возвратных заморозков, страховые компании выплатили уже более 1 млрд рублей компенсаций.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Uas-amal (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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