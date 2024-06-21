Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной продаже валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Требование об обязательной репатриации было введено указом Президента в 2023 году для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих: в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", — говорится в сообщении кабинета министров РФ.
Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Данная мера действует до 30 апреля 2025 года.
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