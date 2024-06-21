Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 85,4176
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.06.2024 : 91,4543
Власти скорректировали обязательную продажу валютной выручки экспортерами
  1. Главная
  2. Страна
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:32

Власти скорректировали обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной продаже валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Требование об обязательной репатриации было введено указом Президента в 2023 году для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих: в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", — говорится в сообщении кабинета министров РФ.

Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Данная мера действует до 30 апреля 2025 года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/NVO (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

МИД Белоруссии назвал конференцию по Украине без Россией театром абсурда

МИД Белоруссии назвал конференцию по Украине без Россией театром абсурда

Министр внешних дел Белоруссии Сергей Алейник выразил мнение, что проведение собрания в Швейцарии для урегулирования конфликта на Украине без участия России выглядит как театр абсурда, особенно на фоне наполнения Киева западным оружием и боевой техникой.

Читать полностью
МИД Армении: Ереван официально признает Палестину независимой страной

МИД Армении: Ереван официально признает Палестину независимой страной

Республика Армения официально признала государство Палестина в границах, определённых ООН, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства закавказской страны.

Читать полностью

Общество

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.

Читать полностью
Лето: как справиться с потницей у детей

Лето: как справиться с потницей у детей

Врач Зайниддинова рассказала, как бороться с потницей летом

Читать полностью

Новости