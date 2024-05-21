За первые четыре месяца этого года россияне приобрели более 6,7 млн декалитров что стало на 13,6% больше, чем за аналогичное время в предыдущем отчётном периоде, сообщает РБК со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль. Из всех товарных позиций спиртного, это самые высокие показатели роста.

Для сравнения, реализация виноградных вин выросла за этот же период лишь на 2%. А водки стали покупать больше лишь на 0,8%. Эксперты отмечают, что суммарно объем розничной продажи горячительных напитков в нашей стране прибавил чуть более на 4%, что в абсолютных показателях достигло 73,9 млн декалитров.

Аналитики рынка объясняют сложившийся тренд общим снижением популярности так называемого "тяжелого" алкоголя, и ростом спроса на виноградную газировку для взрослых. С минимальными негативными последствиями после её, употребления в ограниченных количествах, как говорят профессиональные сомелье.

В целом, напитки с высоким процентом алкоголя теряют сейчас популярность не только в нашей стране, но и в Европе, и у наших соседей по СНГ, констатируют эксперты. Многие сорокоградусные напитки теперь люди предпочитают потреблять в коктейлях, а значит в абсолютных показателях их доля снижается.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/cyclonebill (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)