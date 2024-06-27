Размер просроченных долгов по заработной плате в нашей стране на начало лета текущего года превысил 366 млн рублей и по сравнению с 1 мая увеличился почти на 60 млн рублей, или 19,5%, приводит оперативные данные Федеральная служба госстатистики.
Согласно информации Росстата, из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня на задолженность, образовавшуюся в нынешнем году, приходится 133,4 млн рублей (36,4%), в минувшем году — 97,0 млн рублей (26,5%), в предыдущих отчетных периодах — 136,1 млн рублей (37,1%).
Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 июня отсутствует. Долги бюджетов субъектов РФ составили 20,6 млн рублей (на 1 мая они равнялись 20,4 млн рублей), местных бюджетов — 13,7 млн рублей (на 1 мая — 2,8 млн рублей).
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