С января по май текущего года риэлторы фиксирует всплеск спроса на загородную жилую недвижимость, свидетельствую данные аналитики девелоперской компании "Мармакс", которые провели масштабный мониторинг рынка в данном сегменте.
Острую популярность коттеджей и таун-хаусов в эксперты связывают с благоприятным сезоном и сменой пристрастий потенциальных покупателей с рынка новостроек на малоэтажную застройку. В дальнейшем спрос на загородную недвижимость будет расти при условии, что останется соответствующая льготная программа по ипотеке, дают прогноз участники рынка — с реальными деньгами проходит лишь 20 процентов сделок.
Сельская ипотека становится хорошим подспорьем для желающих улучшить свои жилищные условия. Плюс, семейная ипотека также даёт импульс развития данного направления в недвижимости.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Стивен Павлов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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