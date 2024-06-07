Алкогольная промышленность нашей страны в первые пять месяцев текущего года произвели 28,8 млн декалитров водки, что почти на 6,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Росалкогольтабакконтроль. Производство коньяка так же серьёзно пошло вверх на 8,7%, до 3,3 млн декалитров. Всего горячительной продукции крепостью выше 9 градусов выработано 42,6 млн декалитров, что на 10,3% больше прошлогоднего.

На этом фоне минфин РФ рассчитывает на повышение минимальных цен на водку, коньяк и бренди уже в следующем месяце.

"Очень надеюсь, с 1 июля", — заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024.

Согласно проекту, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рубля, коньяка — 556 рублей за 0,5 литра. Однако документ пока так и не прошёл согласование в минэкономразвития и минюсте. Хотя в планах было повысить цены в первый день лета.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Роберт Лоутон (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)