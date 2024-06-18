Обслуживание российского госдолга в России выросло почти в полтора раза и превысило в первом квартале текущего года полтриллиона рублей, посчитали в Счетной палате РФ. Данная динамика — наибольшая как минимум за 11 лет, констатируют аналитики. Впрочем, эксперты убеждены, что всё под контролем, хотя показатель и выше чем за аналогичный период минувшего года на 43%.
Серьёзно увеличились объёмы внутренних заимствований. Вот на обязательства по ценным бумагам (госгарантиям и ОФЗ) в I квартале и потрачено 493 млрд. Оставшиеся 26 млрд направлены на внешние займы, отмечается в докладе Счетной палаты странны.
При этом все главные расходы по обслуживанию кредиторки у минфина ещё впереди. Всего на обслуживание госдолга в этом году ведомство Антона Силуанова планирует ассигновать около 2,4 трлн, следует из бюджетного плана на текущий год.
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