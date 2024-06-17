Власти приостановили выдачу субсидий по развитию в стране радиоэлектроники. Также организована ревизия расходования ранее выделенных участникам программ денежных средств, сообщают "Ведомости".

По информации издания, новый профильный министр Антон Алиханов озабочен невыполнением получателями бюджетного финансирования целевых показателей госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

Глава ведомства принял решение временно поставить на паузу господдержку в данном сегменте и провести масштабный аудит эффективности ранее выделенных ассигнований. По результатам будет принято решение о целесообразности продолжения части программ господдержки в отрасли.

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