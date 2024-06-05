На полях открывающегося Петербургского международного экономического форума представили одноимённую представительскому отечественному автомобилю питьевую воду под торговой маркой Aurus. Её добывают на глубине 400 метров из артезианской скважины в Северной Осетии, а продажи стартуют с 5 июня, сообщает производитель.

Проект работает в коллаборации с автомобильным брендом Aurus и ведущим отечественным научным и инжиниринговым центром транспортной индустрии ФГУП "НАМИ". Стеклянная бутылка разработана российскими дизайнерами из кристально-прозрачного стекла Ultra Flint и дополнена фирменными элементами Aurus. Сколько стоит бутылка брендированного напитка, пока не уточняется.

Фото: пресс-служба ПМЭФ-2024