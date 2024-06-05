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На ПМЭФ-2024 представили воду под маркой Aurus
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:56

На ПМЭФ-2024 представили воду под маркой Aurus

На полях открывающегося Петербургского международного экономического форума представили одноимённую представительскому отечественному автомобилю питьевую воду под торговой маркой Aurus. Её добывают на глубине 400 метров из артезианской скважины в Северной Осетии, а продажи стартуют с 5 июня, сообщает производитель.

Проект работает в коллаборации с автомобильным брендом Aurus и ведущим отечественным научным и инжиниринговым центром транспортной индустрии ФГУП "НАМИ". Стеклянная бутылка разработана российскими дизайнерами из кристально-прозрачного стекла Ultra Flint и дополнена фирменными элементами Aurus. Сколько стоит бутылка брендированного напитка, пока не уточняется.

Фото: пресс-служба ПМЭФ-2024

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