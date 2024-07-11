С 1 января 2025 года в России запустят в эксплуатацию государственную единую облачную платформу "гособлако", сообщает пресс-служба правительства РФ. Положение, регламентирующее ее работу, утверждено постановлением, которое подписал Михаил Мишустин.
"Гособлако станет единым комплексом для размещения и работы информационных систем и ресурсов: министерств и ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, социально ориентированных некоммерческих организаций", — говорится в документе.
Пользователи смогут безопасно хранить необходимые для работы данные. Для операций будут использоваться отечественные программные продукты и оборудование, соответствующие требованиям в области импортозамещения.
Работа в гособлаке позволит органам госвласти и другим организациям госсектора оптимизировать затраты, упростит межведомственное взаимодействие, Всё это по мнению авторов разработки повысит эффективность оказания госуслуг.
Тестирование технологии проводилась в рамках эксперимента, который начался в августе 2019 года и закончится 31 декабря текущего года. За это время была проведена апробация работы более 100 информсистем и ресурсов 40 различных министерств и ведомств нашей страны.
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