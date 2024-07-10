Стоимость погребения в Россия выросла в зависимости от региона на треть и более. В цене прибавило практически всё в скорбной процедуре. В эксклюзивном интервью NewsInfo руководитель и основатель самарского Центра ритуальных услуг "Благо памяти" Екатерина Костылева рассказала о структуре себестоимости проводов человека в последний путь и рассказала об издержках, за счёт которых похороны могли бы быть дешевле.

Проводить в последний путь усопшего, в бюджетном варианте сейчас в среднем по стране стоит от 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Причем, каждый этап, зап последние пару лет прибавил в стоимости значительно опережая официальную инфляцию.

"К примеру есть бюджет похорон, например 150 тысяч рублей, "под ключ". Из этих 150 тысяч только могила 70 стоит и 20 тысяч — услуги морга, это уже 90 тысяч можно смело убирать. И ритуальные услуги, которые на самом деле вот именно, сама суть погребения недорогая. Вы приходите в магазин, вы можете у меня, например, выбрать гроб за 3 тысячи рублей, а можете за 200 тыс. Могильный крест начинается от 800 рублей и выше. И так по каждой позиции. То есть вот вся суть набегает — это морг и кладбище. При этом морг и кладбище никак не относятся к ритуальным услугам", — приводит блиц-смету Елена Костылева.

По словам предпринимателя, львиная доля в расходах остаётся действительно в морге: это минимальные и дополнительные услуги, плюс, сам погост. Земля и могилы растут в цене. В постковидный период прибавили основательно и услуги кремации. Их популярность растёт пропорционально цене. С 2022-го прайс на услуги крематориев вырос почти на 40%. Тоже в зависимости от региона и уровня сервиса. Даже транспортировка покойного варьируется от казалось бы весьма субъективных вводных.

"Спекуляция большая. Придумывают, если тело в стадии какого-то разложения, то перевозка стоит 30 тысяч рублей, хотя у официальных магазинов она больше 10 тыс. не поднимется никогда. А люди (родственники усопшего, прим. автора) в таком состоянии, и, соответственно, они пользуются этим", — констатирует эксперт.

При этом, согласно действующему законодательству, есть гарантированный перечень услуг, при погребении, которые по закону предоставляются бесплатно. Плюс, от государства положена частичная компенсация расходов. Примерно в районе 10 тыс. рублей. В обоих столицах значительно больше.

При этом, государство по закону берет на себя обязательство в случае, если человек не способен захоронить родственника за свой счет, полностью взять на себя расходы по погребению. Правда процент таких случаев не велик.

По прогнозам уачстников рынка, нынешнее подорожание стоимости похорон, не последнее. До конца года возможен рост цены в районе 10%. Также в зависимости от субъекта федерации. Тарифы на данные услуги практически не регулируются. Растут издержки, конечная цена меняется. Циничная экономика. За скобками оставляем установку памятников и надгробий, благоустройство места погребения. Всё это тоже подорожало. Как оптимизировать расходы? Скоро расскажем.

Фото: NewsInfo/Олег Хвацкий