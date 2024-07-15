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В РФ хотят ввести пошаговую индексацию утильсбора на транспортные средства
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В РФ хотят ввести пошаговую индексацию утильсбора на транспортные средства

Минпромторг России готовит пересмотр действующей сейчас в нашей стране схемы взимания утилизационного сбора с владельцев транспортных средств, сообщает РБК. Власти разрабатывают пошаговую ежегодную индексацию косвенного налога на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Сейчас действующий размер ставок регулярно пересматривается.

В настоящий момент это 20 тысяч рублей (для легковых автомобилей) и 150 тыс рублей (для практически всех остальных категорий транспортных средств). при этом окончательная сумма формируется исходя из коэффициентов с привязкой к конкретному автомобилю. В будущем планируется строго упорядочить схему взимания утильсбора. Во главу угла будет поставлен тип и объём двигателя, а также масса транспортного средства.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Stahlkocher (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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