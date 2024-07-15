Кабинет министров готовит положительный отзыв на законопроект, согласно которому предписано усилить качество мобильной связи и интернета на автомобильных дорогах общего пользования на всей территории нашей страны, сообщает "Интерфакс".
Планируется серьёзная корректировка ФЗ "О связи" и ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", а также нескольких других законодательных актов регламентирующих данную сферу.
В частности для снятия некоторых административных барьеров появится возможность размещения сооружений связи в границах полос отвода магистралей общего пользования в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и с учетом особенностей нормативов об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории нашей страны.
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