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Правительство дало положительный отзыв на улучшении качества связи на автодорогах
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Правительство дало положительный отзыв на улучшении качества связи на автодорогах

Кабинет министров готовит положительный отзыв на законопроект, согласно которому предписано усилить качество мобильной связи и интернета на автомобильных дорогах общего пользования на всей территории нашей страны, сообщает "Интерфакс".

Планируется серьёзная корректировка ФЗ "О связи" и ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", а также нескольких других законодательных актов регламентирующих данную сферу.

В частности для снятия некоторых административных барьеров появится возможность размещения сооружений связи в границах полос отвода магистралей общего пользования в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и с учетом особенностей нормативов об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории нашей страны.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-центр Правительства Москвы (Creative CommonsAttribution 4.0)

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