На территории России с первого июня вступил в силу отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет. Теперь данные изделия будут помечаться лишь QR-кодами, их будет достаточно, чтобы рассчитывать акцизы и таможенные платежи.
Минувшей весной президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому таможенное и налоговое администрирование уходит от бумажных акцизных марок и переходит к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции вступает в силу с 1 июня.
Новации дадут возможность, по данным минфина, сохранить полномочия таможенных органов по работе со всей подакцизной товарной линейкой поставляемой в нашу страну из государств ЕАЭС.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Бриттани Перри (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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