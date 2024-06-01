На территории России с первого июня вступил в силу отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет. Теперь данные изделия будут помечаться лишь QR-кодами, их будет достаточно, чтобы рассчитывать акцизы и таможенные платежи.

Минувшей весной президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому таможенное и налоговое администрирование уходит от бумажных акцизных марок и переходит к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции вступает в силу с 1 июня.

Новации дадут возможность, по данным минфина, сохранить полномочия таможенных органов по работе со всей подакцизной товарной линейкой поставляемой в нашу страну из государств ЕАЭС.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Бриттани Перри (Creative Commons Attribution-ShareAlike)