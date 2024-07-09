Власти выделили финансирование на создание инфраструктуры экопромышленных парков, резидентами которых являются предприятия по переработке отходов, дополнительно направят около 330 млн рублей, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"В результате должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие рынок более экологичной продукцией и дающие возможность сократить негативное влияние на окружающую среду", — сообщают в правительстве РФ.

Финансирование направят на создание инфраструктуры для экопромышленных парков, строящихся в Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях.

Суммарно в бюджете страны на строительство объектов инфраструктуры для этих парков в текущем году запланировано более 5 млрд рублей ассигнований.

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