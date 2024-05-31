Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции, проводящийся в нашей стране с декабря прошлого года, с 10 июня начнёт действовать в отношении ноутбуков, смартфонов, телефонов, электронных плат сообщает оператор системы маркировки "Честный знак".
По информации минпромторга на сегодняшний день участие в пилотном проекте по маркировке радиоэлектроники принимают 70 компаний. прогнозируется, что с июня их количество серьёзно возрастёт.
Маркировка товаров, по замыслу её инициаторов должная поставить барьер на пути контрафактной продукции к российским потребителям. В поддержку новации, которая вступает в силу этим летом, в ЦРПТ (оператор системы "Честный знак") привели данные legaltech-компании IQ Technology, согласно которым доля поддельных смартфонов в РФ сейчас достигает 31% предложения, ноутбуков - 30%, смартчасов - 63%.
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