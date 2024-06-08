Тотальный документооборот для всего российского бизнеса планирует ввести минцифры уже в следующем году. Ведомство анонсировало инициативу: в 2025 году ввести запрет для хозяйствующих субъектов на обращение в государственные органы в любом виде, кроме электронного, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
"Сейчас мы прорабатываем инициативу, (чтобы) с определенной даты следующего года запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством", — заявил чиновник на IT-завтраке на ПМЭФ-2024.
Глава министерства привел пример из собственной работы, в настоящее время только пятая часть запросов от бизнеса в минцифры приходит в бумажном формате, констатировал новатор.
Фото: пресс-центр ПМЭФ-2024/Валентина Певцова
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