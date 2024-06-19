С инициативой маркировать платёжные устройства выступил зимой этого года мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник обратился с предложением провести эксперимент к главе кабмина Михаилу Мишустину.

Сейчас, от идеи делаются шаги к её воплощению. Стало известно о диалоге минпромторга и ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), сообщают Ведомости.

Авторы новации убеждены, что приостановка работы ключевых зарубежных производителей банкоматов на отечественном рынке дает возможность "расширения собственного их производства на территории России". Это окно возможностей для отечественных производителей.

Главное, это шанс снизить зависимость от импорта и повысить технологический суверенитет в банковской сфере. Маркировка может стать дополнительной вводной для создания преференций на рынке для российских производителей.

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