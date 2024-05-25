Единый реестр так называемых авиационных хулиганов хотят создать в нашей стране депутаты Госдумы. Поскольку перечни таких путешественников, которые ведут авиакомпании автономно, пока не синхронизируются, и информация из этих баз не обобщена, сообщает ТАСС.
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, Надежда Школкина накануне поделилась информацией, что направила письмо с таким предложением вице-премьеру РФ Виталию Савельеву, куратору транспортных вопросов в составе нового кабинета министров.
"Вместе с тем реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний", - аргументирует свою позицию парламентарий.
Депутат обратила внимание, что на законодательном уровне авиакомпаниям предоставлено право не допускать на борт самолета "заведомо агрессивного пассажира".
Фото: www.flickr.com/photos/Авиакомпания "Россия" (Creative Commons Attribution-ShareAlike).
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