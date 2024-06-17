В Минэнерго предлагает правительству перечень требований в части оборудования отечественных ТЭС для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих. В настоящий момент действует норматив, согласно которому, все вышеперечисленное должно быть произведено в нашей стране. В распоряжении СМИ попали документы на имя первого зампреда кабмина Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.

В частности письме идёт речь о временном смягчении действующих в государстве требований. Согласно ним, инвесторы сейчас обязаны использовать только отечественное оборудования при строительстве и модернизации объектов крупной генерации.

Энергетики сетуют на неоднократные нарушения сроков поставок, которые априори вызывают соответственно сроки графиков ввода в эксплуатацию ТЭС. В частности СМИ сообщают что с проблемами столкнулись "Россети" и "РусГидро". Послабления энергетикам сейчас, согласно источникам, прорабатываются.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ПАО "Мосэнерго"/Анна Самарина (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)