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Следователи ходатайствуют об аресте бывшего предправления группы ГАЗ
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 16:46

Следователи ходатайствуют об аресте бывшего предправления группы ГАЗ

Следственные органы обратились в Таганский суд Москвы с ходатайством об аресте бывшего председателя правления ГК "ГАЗ" Ларса Эрика Эберхардсона по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он занимал пост руководителя концерна восемь лет назад.

Ранее топ-менеджер был на руководящих позициях в шведском автогиганте Volvo, отвечал за российское направление транспорта на предприятии и занимался продвижением продукции в России.

В последнее время Эберхардсон вместе с другим бывшим руководителем группы ГАЗ Игорем Кульганом, а также экс-президентом "ФК Открытие" Рубеном Агенбяганом шведский бизнесмен стал соинвестором ивановского предприятия "Автокран", выпускающего автокраны под маркой "Ивановец".

Согласно картотеке судебной инстанции, мужчине вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суть претензий к Эберхардсону в суде уточнять не стали.

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