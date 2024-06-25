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В РФ готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:33

В РФ готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов

Росавиация планирует заказать научно-исследовательскую работу по определению компетенций к системам предупреждения столкновений в воздухе беспилотных летательных аппаратов между собой и с пилотируемыми воздушными судами, сообщает издание "Ведомости".

Новая технология должна будет обеспечить безопасные полеты беспилотников и самолетов над территорией нашей страны. На весь проект Росавиация ассигновала 225 млн рублей, следует из данных тендера, размещенного на портале госзакупок. Срок исполнения котнракта — 30 ноября 2025 года, отмечено в конкурсной документации.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Анна Зверева (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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