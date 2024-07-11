За первую неделю июля в России стали дешевле яйца, куриное мясо и гречка, сообщает Росстат. Снижение цен небольшое, однако, после роста стоимости этих товарных позиций, положительная динамика внушает оптимизм.
В целом же, с начала года яйца подешевели на 15,4%. Курятина стала доступнее на 2.5% за тот же период. А вот гречка снизилась в стоимости менее чем на один процент.
В то же время в цене прибавили: водка на 0,5%, макаронные изделия — на 0,4%, баранина, подсолнечное масло, сахар — на 0,3%, говядина, мороженая рыба, сыры — на 0,2%, свинина, сливочное масло, пшеничный хлеб, мука — на 0,1%.
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