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Росстат: цены на яйца, курятину и гречку в России пошли на спад
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Росстат: цены на яйца, курятину и гречку в России пошли на спад

За первую неделю июля в России стали дешевле яйца, куриное мясо и гречка, сообщает Росстат. Снижение цен небольшое, однако, после роста стоимости этих товарных позиций, положительная динамика внушает оптимизм.

В целом же, с начала года яйца подешевели на 15,4%. Курятина стала доступнее на 2.5% за тот же период. А вот гречка снизилась в стоимости менее чем на один процент.

В то же время в цене прибавили: водка на 0,5%, макаронные изделия — на 0,4%, баранина, подсолнечное масло, сахар — на 0,3%, говядина, мороженая рыба, сыры — на 0,2%, свинина, сливочное масло, пшеничный хлеб, мука — на 0,1%.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Максим Козленко (Attribution-Share Alike 4.0)

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