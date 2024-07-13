Спасатели справились с возгоранием на швейном производстве в населённом пункте имени Володарского в Московской области. Площадь пожара превысила 1,4 тыс. кв. м. У помещения обрушилась кровля, а огонь распространился на соседние торговые ряды, сообщает региональный главк МЧС.
С момента поступления сигнала о возгорании, до ликвидации огня прошло шесть с половиной часов. В борьбе за объект было задействовано 44 человека, использовалось 17 единиц техники. О пострадавших не сообщается. Сейчас выясняются причина происшествия, уточняется объём ущерба. На месте работают правоохранительные органы.
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