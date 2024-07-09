Подозреваемого в сбыте и хранении крупной партии кокаина задержали оперативники в Санкт-Петербурге. Оптовику инкриминируют попытку реализации почти 120 килограммов запрещенного препарата, сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Оперативными сотрудниками в одной из промзон, в ангаре, задержан житель Санкт-Петербурга. При нем обнаружена и изъята партия кокаина 120 кг расфасованная в брикеты для дальнейшего сбыта в особо крупном размере", — говорится в пресс-релизе силового ведомства.
По информации ТАСС возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Гражданина заключили под стражу.
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