Инцидент зафиксирован в курортном районе Аркадия. Что послужило драйвером конфликта, пока неизвестно. Судя по видео с места событий число участников потасовки оценивается в несколько десятков, при этом большая часть из них - в гражданской одежде, но есть и люди в форме. По данным источников оружие не использовалось, сообщает ТАСС.

Ранее местные жители сообщали что с началом действия нового нормативного акта о мобилизации на улицах Одессы сейчас не многолюдно. Что спровоцировало массовый выход в публичное место одесситов, сейчас выясняют правоохранительные органы и журналисты.

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