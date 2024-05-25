Инцидент зафиксирован в курортном районе Аркадия. Что послужило драйвером конфликта, пока неизвестно. Судя по видео с места событий число участников потасовки оценивается в несколько десятков, при этом большая часть из них - в гражданской одежде, но есть и люди в форме. По данным источников оружие не использовалось, сообщает ТАСС.
Ранее местные жители сообщали что с началом действия нового нормативного акта о мобилизации на улицах Одессы сейчас не многолюдно. Что спровоцировало массовый выход в публичное место одесситов, сейчас выясняют правоохранительные органы и журналисты.
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РФ и Таджикистан вышли на переговоры по упрощенному таможенному коридору
Правительство России согласовало организацию переговоров между таможенными службами нашей страны и Таджикистана об упрощенном таможенном коридоре, сообщает пресс-служба кабинета министров.
FT: Венгрия препятствует ЕС отправить прибыль от активов РФ на оружие для ВСУ
Власти Венгрии противодействуют направлению прибыли от российских активов для закупки оружия ВСУ, но вето представители республики пока накладывать не стали, руководство Еврокомиссии пытается в кулуарах договориться с принципиальным партнёром, сообщает Financial Times.
Daily Mail: скандинавская ходьба помогает похудеть в талии
Скандинавская ходьба помогает уменьшить объём эффективнее, нежели обычная, рассказал британский эксперт Майкл Мосли журналистам Daily Mail. Он сослался на исследование от 2019 года в Clinical Interventions in Aging.
Nutrients: вишня снижает риск развития заболеваний сердца
Ученые из Политехнического института в Португалии установили, что употребление вишни и других ягод оказывает расслабляющее действие на кровеносные сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря антиоксидантным свойствам плодов. Результаты опытов опубликованы в журнале Nutrients.