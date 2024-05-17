По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, нападение было организовано на гражданские объекты. По оценке властей более десятка БПЛА удалось сбить, сообщает РБК.

В мэрии города констатируют, что перекрыта одна из центральных улиц мегаполиса, Магистральная, на которой располагаются предприятия и организации Новороссийска. Глава местной администрации Андрей Кравченко также подтвердил сообщения о совершенной на город беспилотной воздушной атаке.

"На улицу не выходить! Находиться в помещении! Отойти от окон!", - написал, обращаясь к жителям и гостям приморского города руководитель администрации в своем Telegram-канале.

Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет, дополнил градоначальника руководитель региона.

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