Группа депутатов парламента Нидерландов обратилась в министерство иностранных дел королевства с требованием разъяснить позицию внешнеполитического ведомства по факту выступления двух российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в театре Амстердаме.
Гостей из России обвиняют в противоправной пропаганде. Речь идет о имевшем место 28 мая в Theater Amsterdam творческом вечере дуэта. В частности, депутаты поставили вопрос, знакомы ли в правительстве с биографией «пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». К тому же акцент сделан на том, что Владимир Познер не выступает с осуждением действий России на территории Украины, обвиняя в этом Запад.
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