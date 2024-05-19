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Известия: в столице умер посол Гондураса в РФ Эльвир Сальгадо
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 11:10

Известия: в столице умер посол Гондураса в РФ Эльвир Сальгадо

В столице скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщают "Известия". Согласно данным СМИ глава дипмиссии скоропостижно умер по месту своего проживания в районе Замоскворечье. По информации посольства, дипломат проработал на ответственной должности в нашей страны почти два года.

"Он был большим профессионалом и выдающимся дипломатом, внесшим значительный вклад в развитие двусторонних отношений между Москвой и Тегусигальпой", - сообщается на странице заместителя министра иностранных дел Гондураса Херардо Торреса Селайи в сети X (запрещенной на территории РФ).

Посольство Гондураса в нашей стране начало работу осенью 2013 года. До этого сотрудничество двух государств осуществлялось посредством посольства РФ в Никарагуа и Гондураса во Франции.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Соман(Creative Commons Attribution 2.5 Generic).

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