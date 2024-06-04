Один из крупнейших в России интернет-магазинов одежды и обуви Lamoda сообщил, что теперь фотографии или видео, на которых дети вызывающе демонстрируют продукцию, под запретом. Компания объяснила, что контент, содержащий исключительно сам товар, не будет менее информативным.