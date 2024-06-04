Неизвестный открыл стрельбу предположительно из пневматического оружия по общественному транспорты на северо-востоке столицы сообщает ТАСС со ссылкой, на источники в оперативных службах.
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Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.
FT: Германия, Венгрия и Польша не усилят контроль за иноагентами
Германия, Варшава и Венгрия выразили несогласие с предложенной в ЕС мерой по усилению контроля над организациями ЕС, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом пишет Financial Times.
Эпидемиологи дали совет, как защититься от клещей в дачный сезон
Немного усилий оберегут семью от укусов насекомых.
Lamoda запретила размещать откровенные фото детей в купальниках и нижнем белье в каталогах и отзывах
Один из крупнейших в России интернет-магазинов одежды и обуви Lamoda сообщил, что теперь фотографии или видео, на которых дети вызывающе демонстрируют продукцию, под запретом. Компания объяснила, что контент, содержащий исключительно сам товар, не будет менее информативным.