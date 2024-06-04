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ТАСС: неизвестный устроил стрельбу у торгового центра на северо-востоке Москвы
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 18:40

ТАСС: неизвестный устроил стрельбу у торгового центра на северо-востоке Москвы

Неизвестный открыл стрельбу предположительно из пневматического оружия по общественному транспорты на северо-востоке столицы сообщает ТАСС со ссылкой, на источники в оперативных службах.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Pulux11 (Attribution-Share Alike 4.0)

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