Саперные подразделения МЧС России с начала текущего года очистили от взрывчатых веществ более 620 га территорий в Луганской Народной Республике. В результате системной работы ликвидировано более 2,3 тыс. опасных предметов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по ЛНР.

В ведомстве особый акцент делаю на том, что специалисты инженерно-саперных подразделений министерства ежедневно обследуют территории региона на наличие взрывоопасных предметов, особенно в бывших прифронтовых рубежах. В поле пристального внимания саперов объекты жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, инженерной и энергетической сферы, сельхозугодья, жилой сектор.

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