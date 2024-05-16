Двое агентов украинских силовых подразделений готовили диверсию на крымской железной дороге. 25-летний гражданин России и его 24-х летняя сожительница планировали подрыв магистрали в Ленинском районе республики, сообщает ФСБ. Из оперативных данных известно, что кураторы террористической ячейки в апреле текущего года предоставили потенциальным исполнителям координаты схрона недалеко от Севастополя, в котором хранились взрывчатые вещества.

Далее преступная пара попыталась заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское полученные боезаряды. В момент совершения преступления их задержали наши спецслужбы. Возбуждено уголовное тело по статьям о попытке совершения теракта, и незаконном приобретении и сбыте взрывных устройств. Оба подозреваемых сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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