Греческий фрегат Psara, принимающий участие в международной акции Aspides в Красном море, сбил два дрона, пытавшиеся атаковать торговое судно в Аденском заливе, сообщает телеканал ERT-news.
По информации источника в генштабе Греции один из беспилотников был уничтожен из орудия, второй подавлен новой противодронной системой, установленной на фрегате перед его выходом с греческой ВМБ на острове Саламин близ Афин.
Атакованный корабль, по данным СМИ, в собственности республики Кипр и ходит под стягом Панамы. Фрегат начал его сопровождение к северу от Джибути с направлением движения на восток в сторону Аденского залива и Омана.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джим Хэмпшир (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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