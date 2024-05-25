Китайские учёные обнаружили останки предполагаемого предка "человека-дракона" и Homo sapiens, жившего примерно миллион лет назад, сообщает Popular Mechanics.

Человекообразный череп предположительно возрастом 940 тысяч - 1,1 миллиона лет, был извлечен на поверхность земли два года назад в округе Юньян китайской провинции Хубэй. При этом продолжительное время потребовалось на научное исследование находки антропологов.

"Человек-дракон - еще один вымерший представитель рода Homo, наш близкий родственник, живший примерно 146 тысяч лет тому назад, в среднем плейстоцене", - говорят эксперты.

Применённые исследователями передовые технологи показали, что окаменелость "юньсянского человека" возрастом миллион лет относится к одной из ранних форм "человека-дракона" (Homo longi). Этот вид был идентифицирован по черепу, раскопанному в китайском городе Харбине.

Для всеобъемлющего понимания эволюции человека ученые изучают род Homo. При этом значительная часть научного сообщества предполагают, что со временем наш род разошелся на несколько линий.

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