Крупный промышленный объект загорелся в Киевской области минувшей ночью после работу ПВО ВСУ, сообщил руководитель местной военной администрации Руслан Кравченко. По данным чиновника пострадавших нет, сейчас возгорание устраняется. Устанавливается объём ущерба. Ранее на всей территории Украины периодически объявлялась воздушная тревога.

ВС РФ последовательно наносит удары по объектам энергетической, оборонно-промышленной инфраструктуры, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в городах и населённых пунктах на территории нашей страны.

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