В Индии подводят итоги 44-дневного общенародного голосования. Партия нынешнего председателя правительства Нарендры Моди лидирует, и в случае окончательной победы начнется третий премьерский срок 73-летнего лидера, сообщают местные СМИ.
После подсчета 85% голосов, Национальный демократический альянс, под предводительством националистической партией «Бхаратия Джаната» премьер-министра страны берёт более половины мест в законодательном органе государства.
Пока, судя по предварительным данным центральной избирательной комиссии страны, 279 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 543 кресла достаются лидирующему предвыборному объединению. По данным экзитполов, предпочтения большинства избирателей также на стороне фаворитов.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Канцелярия премьер-министра, Правительство Индии (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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