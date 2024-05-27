Минимальный лимит дохода гражданина при установке прогрессивной шкалы НДФЛ может составить не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной оплаты труда по нашей стране, стало известно из пояснительной записки комитета по бюджету нижней палаты парламента по донастройке налоговой системы РФ. Сейчас, по данным Росстата, этот показатель превышает 78 тыс. рублей.

"Повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства россиян. Поэтому, проанализировав все предложенные варианты, рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по стране", - сообщается на официальном сайте Государственной думы России.

Кроме этого, парламентарии делают акцент на том, что порог для применения налога на профессиональный доход (спецналог для самозанятых граждан) составляет 2,4 млн. руб. в год что составляет 200 тыс. руб. в месяц.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Хорхе Ласк (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).